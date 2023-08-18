Генштаб Естонії про бої під Куп'янськом: загроза прориву позицій ЗСУ не передбачається

Армія РФ на фронті найбільш активна в районі міст Куп'янськ, Сватове та Кремінна. Однак прориву лінії оборони ЗСУ на цій ділянці не передбачається.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За його словами, ні Росія, ні Україна не домоглися прориву на фронті за останній час. Він уточнив, що навіть із поповненням фронту новими російськими солдатами, за поточними даними, немає небезпеки, що російські війська можуть кудись прорватися.

Обстановка на Куп'янському напрямку

Вендла повідомив, що армія РФ на фронті найактивніша в напрямку міст Куп'янськ, Сватове та Кремінна. За його словами, позиції українських сил відносно хороші.

"Річка Оскіл і діапазони висот забезпечують хорошу основу для захисту", - сказав заступник начальника Генерального штабу Естонії.

За його словами, Росія вже деякий час концентрує на цьому напрямку додаткові сили.

"Очікується, що вона, ймовірно, буде посилюватися. Однак, за поточною оцінкою, небезпеки прориву не передбачається", - сказав він.

Наступ ЗСУ на півдні України

Лінія зіткнення за тиждень істотно не змінилася. Представник естонського Генштабу уточнив, що обидві сторони проводили атаки локального характеру, але без особливого успіху.

Він повідомив, що Україна домоглася мінімальних успіхів у районі населеного пункту Роботине і поблизу Великої Новосілки.

"Насправді досі немає проривів першої лінії оборони, і фронт значною мірою стоїть на місці", - сказав Вендла.

Загальні висновки щодо бойових дій в Україні

Представник Генштабу Естонії пояснив, що за великим рахунком досі триває війна на виснаження, під час якої ЗСУ намагаються максимально впливати на тилові вузли ЗС РФ у Криму, щоб не допустити надходження техніки в частини в південній частині фронту.

Також він повідомив, що Російська Федерація, зі свого боку, продовжує завдавати ударів по важливих для України об'єктах, щоб зашкодити ресурсам економіки та військової промисловості країни.

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

За це час нашим захисникам вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Нещодавно Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Сьогодні речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські військові продовжують наступальну операцію у районах південніше Бахмута.