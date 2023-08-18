Генштаб Эстонии о боях под Купянском: угроза прорыва позиций ВСУ не предвидится

Армия РФ на фронте наиболее активна в районе городов Купянск, Сватово и Кременная. Однако прорыва линии обороны ВСУ на этом участке не предвидится.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По его словам, ни Россия, ни Украина не добились прорыва на фронте за последнее время. Он уточнил, что даже с пополнением фронта новыми российскими солдатами, по текущим данным, нет опасности, что российские войска могут куда-то прорваться.

Обстановка на Купянском направлении

Вендла сообщил, что армия РФ на фронте активна в направлении городов Купянск, Сватово и Кременная. По его словам, позиции украинских сил относительно хорошие.

"Река Оскол и диапазоны высот обеспечивают хорошую основу для защиты", - сказал заместитель начальника Генерального штаба Эстонии.

По его словам, Россия уже некоторое время концентрирует на этом направлении дополнительные силы.

"Ожидается, что она, вероятно, будет усиливаться. Однако, по текущей оценке, опасности прорыва не предвидится", - сказал он.

Наступление ВСУ на юге Украины

Линия соприкосновения за неделю существенно не изменилась. Представитель эстонского Генштаба уточнил, что обе стороны проводили атаки локального характера, но без особого успеха.

Он сообщил, что Украина добилась минимальных успехов в районе населенного пункта Роботино и вблизи Великой Новоселки.

"На самом деле до сих пор нет прорывов первой линии обороны, и фронт в значительной степени стоит на месте", - сказал Вендла.

Общие выводы о боевых действиях в Украине

Представитель Генштаба Эстонии пояснил, что по большому счету до сих пор продолжается война на истощение, в ходе которой ВСУ пытаются максимально влиять на тыловые узлы ВС РФ в Крыму, чтобы не допустить поступления техники в части в южной части фронта.

Также он сообщил, что Российская Федерация, со своей стороны, продолжает наносить удары по важным для Украины объектам, чтобы навредить ресурсам экономики и военной промышленности страны.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В частности, в Донецкой и Запорожской областях.

За это время нашим защитникам удалось освободить более 10 населенных пунктов. Недавно Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Сегодня представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные продолжают наступательную операцию в районах южнее Бахмута.