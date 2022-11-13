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Генштаб Британії: Херсон нічого не змінює, українці самі вирішать, коли говорити з РФ

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна має сама вирішувати, коли потрібно сідати за стіл переговорів з Росією. І звільнення Херсона на це питання жодним чином не впливає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету начальників штабів Великобританії, адмірала Тоні Радакіна в інтерв'ю BBC.

"Ми повинні виявляти повагу і визнати, що саме президент Володимир Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде слушний момент для переговорів", - заявив Радакін.

За його словами, на думку британської влади "звільнення Херсону в цьому контексті не має ніякого значення", а Лондон продовжить підтримувати Україну.

Позиція України щодо мирних переговорів з Росією залишається незмінною і після звільнення Херсона.

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" та представник української делегації на березневих переговорах Давид Арахамія заявив, позиція України щодо мирних переговорів з Росією залишається незмінною і після звільнення Херсона.

При цьому від російських чиновників все частіше стали лунати заяви про "готовність до діалогу". Так, після переходу Херсона під контроль України у російському МЗС заявили про "відкритість до переговорів" з українською владою нібито без "попередніх умов".

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