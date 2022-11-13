Генштаб Британии: Херсон ничего не меняет, украинцы сами решат, когда говорить с РФ

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Владимир Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящий момент для переговоров", - заявил Радакин.

По его словам, по мнению британских властей "освобождение Херсона в этом контексте не имеет никакого значения", а Лондон продолжит поддерживать Украину.

Позиция Украины по мирным переговорам с Россией остается неизменной и после освобождения Херсона.

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" и представитель украинской делегации на мартовских переговорах Давид Арахамия заявил, что позиция Украины по поводу мирных переговоров с Россией остается неизменной и после освобождения Херсона.

При этом от российских чиновников все чаще стали звучать заявления о "готовности к диалогу". Так, после перехода Херсона под контроль Украины в российском МИД заявили об "открытости к переговорам" с украинскими властями якобы без "предварительных условий".

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