ЗСУ за добу відбили понад 200 штурмів: оновлені карти боїв від Генштабу

Обстріли

Російські війська завдали одного ракетного удару двома ракетами, здійснили 69 авіаційних ударів та скинули 130 керованих авіабомб.

Крім цього, окупанти провели 4795 обстрілів, серед яких 130 - із реактивних систем залпового вогню, а також застосували 5865 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів ворог завдавав, зокрема, по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське на Запоріжжі, а також по Миколаївці Херсонської області.

Водночас українські Сили оборони уразили один район зосередження особового складу противника, пункт управління та артилерійський засіб.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та п’яти авіаційних ударів, використавши дві ракети та 14 керованих авіабомб, а також здійснили 155 обстрілів, серед яких шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.