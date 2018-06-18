Генсеку ООН передали список українських політв'язнів

Також сьогодні держдеп США закликав звільнити близько 150 політв'язнів Кремля

Список українських в’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Про це повідомляє постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в Twitter.

"Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на Росію не припинятиметься!", - заявив Єльченко.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що державний Департамент Сполучених Штатів Америки закликав звільнити утримуваних урядом Російської Федерації 150 політичних в’язнів та тих, хто був ув’язнений через релігійні погляди.

У держдепі особливо стурбовані здоров'ям політв'язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.

Також додамо, що у РФ сьогодні, 18 червня 2018 року, була зустріч омбудсменів України та Росії Людмили Денісової та Тетяни Москалькової.