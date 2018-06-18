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Інтерв'ю

Генсеку ООН передали список українських політв'язнів

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 19:30
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com us-mission)
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com us-mission)

Також сьогодні держдеп США закликав звільнити близько 150 політв'язнів Кремля

Список українських в’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Про це повідомляє постійний представник України в ООН Володимир Єльченко  в Twitter.

"Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на Росію не припинятиметься!", - заявив Єльченко.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що державний Департамент Сполучених Штатів Америки закликав звільнити утримуваних урядом Російської Федерації  150 політичних в’язнів та тих, хто був ув’язнений через релігійні погляди.

У держдепі особливо стурбовані здоров'ям політв'язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.

Також додамо, що у РФ сьогодні, 18 червня 2018 року, була зустріч омбудсменів України та Росії Людмили Денісової та Тетяни Москалькової.

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Теги публікації: ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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