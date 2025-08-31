UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Генсека Ради Європи було госпіталізовано: що відомо

Фото: Ален Берсе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 30 серпня, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе був госпіталізований. Його участь у заходах наступного тижня поки що під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європи.

"Ален Берсе був госпіталізований у ніч із п'ятниці на суботу. Його стан не викликає побоювань, але як запобіжний захід він залишиться під наглядом протягом кількох днів", - ідеться в публікації.

Також там додали, що участь чиновника в Бледському стратегічному форумі довелося скасувати. Словенську владу було про це повідомлено.

"На цьому етапі його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень, залишається невизначеною", - резюмували в Раді Європи.

Причину госпіталізації не названо.

Інші інциденти

Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що у короля Чарльза ІІІ виникли "тимчасові побічні ефекти" після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи