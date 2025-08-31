Генсек Совета Европы был госпитализирован: что известно

В ночь на 30 августа, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован. Его участие в мероприятиях на следующей неделе пока под вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.
"Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он останется под наблюдением в течение нескольких дней", - говорится в публикации.
Также там добавили, что участие чиновника в Бледском стратегическом форуме пришлось отменить. Словенские власти были об этом уведомлены.
"На данном этапе его участие в мероприятиях, запланированных на следующую неделю, остается неопределенным", - резюмировали в Совете Европы.
Причина госпитализации не названа.
Напомним, в марте этого года стало известно, что у короля Чарльза ІІІ возникли "временные побочные эффекты" после лечения рака. Его доставили в больницу для наблюдения, после чего он вернулся в свою резиденцию в Лондоне.
