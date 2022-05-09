Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Посетила Бородянку и Ирпень

В понедельник, 9 мая, в Украину с рабочим визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В ходе визита она посетила Бородянку и Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Александра Павлюка в Telegram .

Напомним, вчера премьер Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.

Кроме того, вчера в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Она приняла участие в мероприятиях, которые посвящены окончанию Второй мировой войны в Европе.

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