RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек Ради Європи прибула в Україну. Відвідала Бородянку та Ірпінь

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В ході візиту вона відвідала Бородянку та Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

В ході візиту в Київську область генсек Ради Європи подивилася зруйновані будинки міст.

"Пейчинович-Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст і докази військових злочинів Росії", - йдеться в повідомленні.

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)

Нагадаємо, вчора прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

Крім того, вчора до Києва прибула глава німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона взяла участь у заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада ЄвропиВізит в УкраїнуВійна в Україні