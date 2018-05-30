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Генсек Совета Европы осудил убийство журналиста Бабченко в Киеве

НовостиОбщество    30.05.2018 - 12:17
Фото: Торнбьорн Ягланд (flickr.com mfarussia yagland)
Фото: Торнбьорн Ягланд (flickr.com mfarussia yagland)

ЕС обеспокоен участившимися нападениями на представителей СМИ в Европе

Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд осудил убийство украинского журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло 29 мая в Киеве. Об этом Ягланд написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что ЕС обеспокоен ростом подобных преступлений в Европе и требует обстоятельного расследования случившегося.

"Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Оно должен быть полностью и быстро исследован. Нападения на журналистов и свободу слова растут в Европе. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая представляет собой опасную угрозу для демократии", - написал Ягланд.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) занимается расследованием убийства журналиста Аркадия Бабченко вместе со следователями полиции.

Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко, Убийство, Евросоюз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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