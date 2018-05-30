Генсек Совета Европы осудил убийство журналиста Бабченко в Киеве

ЕС обеспокоен участившимися нападениями на представителей СМИ в Европе

Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд осудил убийство украинского журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло 29 мая в Киеве. Об этом Ягланд написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что ЕС обеспокоен ростом подобных преступлений в Европе и требует обстоятельного расследования случившегося.

"Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Оно должен быть полностью и быстро исследован. Нападения на журналистов и свободу слова растут в Европе. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая представляет собой опасную угрозу для демократии", - написал Ягланд.

We strongly condemn the murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. It must be fully and rapidly investigated. Attacks on journalists and free speech are on the rise in Europe. We must do all we can to stop this trend, which is a dangerous threat to democracy — Thorbjørn Jagland (@TJagland) May 30, 2018

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) занимается расследованием убийства журналиста Аркадия Бабченко вместе со следователями полиции.

Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину.