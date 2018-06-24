Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова

В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд завтра, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии. Об этом сообщил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген, пишет DW.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - отметил Гольтген.

За його словами, Ягланд как руководитель Совета Европы имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская делегация в ПАСЕ на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.

Ранее Ягланд заявил о готовности подать прошение об помиловании Сенцова.

В свою очередь сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента РФ Владимира Путина о помиловании.