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Интервью

Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова

НовостиПолитика    24.06.2018 - 13:54
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд завтра, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии. Об этом сообщил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген, пишет DW.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - отметил Гольтген.

За його словами, Ягланд как руководитель Совета Европы имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская делегация в ПАСЕ на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.

Ранее Ягланд заявил о готовности подать прошение об помиловании Сенцова.

В свою очередь сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента РФ Владимира Путина о помиловании.

Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем", - Помпео Украинская делегация в ПАСЕ обсудит с Янгландом прошение о помиловании Сенцова
Теги публикации: Олег Сенцов, Турбьерн Ягланд, помилование, Владимир Путин, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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