Генсек Совета Европы обсудила с депутатами закон об олигархах и давление на свободу слова

Одной из тем обсуждения на встрече народный депутатов с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич был закон об олигархах и усиливающееся в связи с этим давление на свободу слова в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

"Поднял вопрос свободы слова в Украине и закона о деолигархизации во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Отдельно добавил по закону о деолигархизации, или лучше сказать - о монархизации. Он был принят без экспертного заключения Венецианской комиссии, и это большая проблема. Считаю, что этот закон дает президенту неограниченные полномочия, не предусмотренные Конституцией", - сообщил Гончаренко.

