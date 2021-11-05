Генсек Ради Європи обговорила з депутатами закон про олігархи та тиск на свободу слова

Однією з тем обговорення на зустрічі народних депутатів з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич був закон про олігархів і тиск, що посилюється у зв'язку з цим, на свободу слова в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника делегації Верховної ради в ПАРЄ Олексія Гончаренка.
"Підняв питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Окремо додав за законом про деолігархізацію, або краще сказати - про монархізацію. Він був прийнятий без експертного висновку Венеціанської комісії, і це велика проблема. Вважаю, що цей закон дає президенту необмежені повноваження, які не передбачені Конституцією", - повідомив Гончаренко.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
Проект закону досі не підписано через порушення процедури його ухвалення.