Генсек Совета Европы посетит Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что планирует посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексея Гончаренко в Facebook.

По словам Гончаренко, Украина станет второй страной после Грузии, которую планирует посетить Пейчинович-Бурич.

"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину. На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй в Украину", - сообщил Гончаренко.

Напомним, Мария Пейчинович-Бурич была избрана генеральным секретарем Совета Европы в июне месяце. За представительницу Хорватии проголосовали 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов.

Также РБК-Украина сообщало, что президентский комитет ПАСЕ планирует в ближайшее время посетить Киев для консультаций. Такое решение связано с отказом от участия Украины в официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге.