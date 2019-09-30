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Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев

Новости » Политика    30.09.2019 - 10:47
Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ

Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в ближайшее время приедет для консультаций в Киев. Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Сообщается, что в Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина не будет участвовать в ее официальных мероприятиях.

"Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали в Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и прочее. И вот есть первые новости. По предложению группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете ПАСЕ (ПК - в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной.", - написал нардеп.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. По ее мнению, Украина в тот же момент должна и защищать свои интересы.

РБК-Украина писало, что делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что не будет принимать участия в осенней сессии организации.

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