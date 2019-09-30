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Генсек Совета Европы посетит Украину

Новости » Политика    30.09.2019 - 11:42
Генсек Совета Европы посетит Украину
Фото: Мария Печинович-Бурич (twitter.com/PACE_News)

Мария Пейчинович-Бурич сообщила, что скоро посетит Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что планирует посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексея Гончаренко в Facebook.

По словам Гончаренко, Украина станет второй страной после Грузии, которую планирует посетить Пейчинович-Бурич.

"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину. На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй в Украину", - сообщил Гончаренко.

Напомним, Мария Пейчинович-Бурич была избрана генеральным секретарем Совета Европы в июне месяце. За представительницу Хорватии проголосовали 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов.

Также РБК-Украина сообщало, что президентский комитет ПАСЕ планирует в ближайшее время посетить Киев для консультаций. Такое решение связано с отказом от участия Украины в официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге.

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