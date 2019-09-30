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Генсек Ради Європи відвідає Україну

Новини » Політика    30.09.2019 - 11:42
Генсек Ради Європи відвідає Україну
Фото: Марія Печинович-Бурич (twitter.com/PACE_News)

Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що скоро відвідає Україну

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що планує відвідати Україну з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення члена української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка в Facebook.

За словами Гончаренка, Україна стане другою країною після Грузії, яку планує відвідати Пейчинович-Бурич.

"Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич скоро відвідає Україну. На засіданні Бюро ПАРЄ нова генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич пообіцяла, що її перший візит до Грузії, а другий в Україну", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, Марія Пейчинович-Бурич було обрано генеральним секретарем Ради Європи у червні місяці. За представницю Хорватії проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів.

Також РБК-Україна повідомляло, що президентський комітет ПАРЄ планує найближчим часом відвідати Київ для консультацій. Таке рішення пов'язане з відмовою від участі України в офіційних заходах осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі.

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