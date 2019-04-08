Генсек РЄ назвав події, здатні "потрясти Європу"

Фото: Турбйорн Ягланд (з відкритих джерел)

Ягланд вважає, що дві події можуть стати справжніми потрясіннями для Європи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд назвав дві події, які "дійсно можуть потрясти Європу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times (FT).

За словами Ягланд , такими потрясіннями може стати Brexit і наслідки можливого виходу Росії з Ради Європи.

Він зазначив, що у випадку, якщо Москва вийде з організації, це стане невдачею для 140 млн росіян, які через це не зможуть більше звертатися до Європейського суду для захисту своїх прав.

"Організація є єдиним місцем, де Росія пов'язана з Європою в обов'язковому судовому порядку. У випадку, якщо Москва покине раду, ми побачимо іншу Росію. У нас буде нова розділова риса в Європі", - заявив він.

Також він зазначив, що європейці не повинні недооцінювати негативні наслідки від Brexit для ЄС.

"Таким чином у нас може бути дві події, які дійсно можуть потрясти Європу", - повідомив Він.

Зазначимо, із організації, згідно з її правилами, Росія може бути виключена у червні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Європейському суді з прав людини позитивно оцінюють виконання владою України рішень суду.