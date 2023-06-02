Генсек ОПЕК закликав збільшити потужності по переробці нафтопродуктів в світі

Аль-Гайс зазначив, що країни-члени ОПЕК докладають виняткових зусиль для розширення своїх потужностей шляхом будівництва нафтопереробних заводів, зокрема Аль-Зур у Кувейті, Dangote у Нігерії і Джазан в Саудівській Аравії.

Генеральний секретар підкреслив важливість технічних дискусій між членами ОПЕК і країнами, що не входять до організації.

"Як зазвичай, ця зустріч була організована для технічних експертів ОПЕК і країн-виробників, що не входять в ОПЕК, і зосереджена на наданні можливості обмінятися думками щодо ключових факторів, що впливають на розвиток ринку нафти", - заявив Аль Гайс.

Технічна нарада скликається двічі на рік для сприяння обміну знаннями та думками щодо умов ринку нафти, а також інших ключових тем, пов’язаних з енергетикою.