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Генсек ОПЕК призвал увеличить мощности по переработке нефтепродуктов в мире

Фото: генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс (twitter ADIPEC)
Автор: Максим Шушко

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс подчеркнул важность расширения нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OPEC.

Аль-Гайс отметил, что страны-члены ОПЕК прилагают исключительные усилия для расширения своих мощностей путем строительства нефтеперерабатывающих заводов, в частности Аль-Зур в Кувейте, Dangote в Нигерии и Джазан в Саудовской Аравии.

Генеральный секретарь подчеркнул важность технических дискуссий между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

"Как обычно, эта встреча была организована для технических экспертов ОПЕК и стран-производителей, не входящих в ОПЕК, и сосредоточена на предоставлении возможности обменяться мнениями по ключевым факторам, влияющим на развитие рынка нефти", - заявил Аль Гайс.

Техническое совещание созывается дважды в год для содействия обмену знаниями и мнениями об условиях рынка нефти, а также других ключевых тем, связанных с энергетикой.

После сделки, позволяющей избежать дефолта в США выросли цены на нефть. Однако опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок ограничили рост.

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