UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Потрібне припинення вогню: генсек ООН зробив заяву перед самітом на Алясці

Фото: в ООН вітають діалог лідерів на Алясці (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вітає діалог на вищому рівні між двома постійними членами Ради Безпеки - США та Росією. Водночас він закликав негайно припинити вогонь в Україні.

Про це заявив представник Гутерреша Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, журналісти попросили його спрогнозувати перспективи зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Зазначимо, що Трамп оцінив імовірність успіху на 75%, а провал - на 25%. Однак в ООН не відмовляються робити прогноз.

"Ми не робимо ставок... Ми дійсно вітаємо діалог на найвищому рівні між цими двома постійними членами Ради Безпеки", - сказав представник генсека ООН.

Також Стефан Дюжаррік зазначив, що припинення вогню стане першим кроком до всеосяжного миру та дотримання резолюцій ООН. Позиція керівництва організації не змінилася.

"Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який буде підтримувати суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах - згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом і всіма відповідними резолюціями Організації", - заявив Дюжаррік.

Крім того, він зазначив, що в організації уважно стежитимуть за перебігом саміту та його результатами.

Зустріч Путіна і Трампа

Нагадаємо, що сьогодні на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Ключовою темою переговорів буде війна в Україні та її закінчення.

Які можливі сценарії, про що можуть домовитися лідери двох країн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНЗустріч Трампа та ПутінаРежим припинення вогнюВійна в Україні