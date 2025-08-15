Нужно прекращение огня: генсек ООН сделал заявление перед саммитом на Аляске

В частности, журналисты попросили его спрогнозировать перспективы встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Отметим, что Трамп оценил вероятность успеха на 75%, а провал - на 25%. Однако в ООН не отказываются делать прогноз.

"Мы не делаем ставок... Мы действительно приветствуем диалог на самом высоком уровне между этими двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал представитель генсека ООН.

Также Стефан Дюжаррик отметил, что прекращение огня станет первым шагом к всеобъемлющему миру и соблюдению резолюций ООН. Позиция руководства организации не изменилась.

"Мы хотим немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня как первого шага на пути к установлению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, который будет поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и независимость в международно признанных границах - в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех соответствующих резолюций Организации", - заявил Дюжаррик.

Кроме того, он отметил, что в организации внимательно будут следить за ходом саммита и его результатами.