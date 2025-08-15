Потрібне припинення вогню: генсек ООН зробив заяву перед самітом на Алясці

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вітає діалог на вищому рівні між двома постійними членами Ради Безпеки - США та Росією. Водночас він закликав негайно припинити вогонь в Україні.

Про це заявив представник Гутерреша Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, журналісти попросили його спрогнозувати перспективи зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Зазначимо, що Трамп оцінив імовірність успіху на 75%, а провал - на 25%. Однак в ООН не відмовляються робити прогноз.

"Ми не робимо ставок... Ми дійсно вітаємо діалог на найвищому рівні між цими двома постійними членами Ради Безпеки", - сказав представник генсека ООН.

Також Стефан Дюжаррік зазначив, що припинення вогню стане першим кроком до всеосяжного миру та дотримання резолюцій ООН. Позиція керівництва організації не змінилася.

"Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який буде підтримувати суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах - згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом і всіма відповідними резолюціями Організації", - заявив Дюжаррік.

Крім того, він зазначив, що в організації уважно стежитимуть за перебігом саміту та його результатами.