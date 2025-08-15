ua en ru
Нужно прекращение огня: генсек ООН сделал заявление перед саммитом на Аляске

Пятница 15 августа 2025 07:40
Нужно прекращение огня: генсек ООН сделал заявление перед саммитом на Аляске Фото: в ООН приветствуют диалог лидеров на Аляске (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности - США и Россией. В то же время он призвал немедленно прекратить огонь в Украине.

Об этом заявил представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В частности, журналисты попросили его спрогнозировать перспективы встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Отметим, что Трамп оценил вероятность успеха на 75%, а провал - на 25%. Однако в ООН не отказываются делать прогноз.

"Мы не делаем ставок... Мы действительно приветствуем диалог на самом высоком уровне между этими двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал представитель генсека ООН.

Также Стефан Дюжаррик отметил, что прекращение огня станет первым шагом к всеобъемлющему миру и соблюдению резолюций ООН. Позиция руководства организации не изменилась.

"Мы хотим немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня как первого шага на пути к установлению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, который будет поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и независимость в международно признанных границах - в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех соответствующих резолюций Организации", - заявил Дюжаррик.

Кроме того, он отметил, что в организации внимательно будут следить за ходом саммита и его результатами.

Встреча Путина и Трампа

Напомним, что сегодня на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Ключевой темой переговоров будет война в Украине и ее окончание.

Какие возможны сценарии, о чем могут договорится лидеры двух стран - читайте в материале РБК-Украина.

