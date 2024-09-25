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Генсек ООН заявив, що світ рухається до "порохової бочки"

Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерріш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що безкарність, нерівність і невизначеність ведуть сучасну цивілізацію до "порохової бочки, яка ризикує поглинути світ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Ми не можемо так продовжувати", — сказав генеральний секретар, відкриваючи щорічну зустріч високого рівня 193 країн-членів ООН.

Він сказав, що світ перебуває в "епосі епічної трансформації" і стикається з викликами, яких раніше не бачили, із поглибленням геополітичних розбіжностей, нагріванням планети та війнами, які вирують на Близькому Сході, в Україні, Судані та в інших місцях, і невідомо, чим вони закінчаться.

"Ми йдемо до неймовірного — до порохової бочки, яка ризикує поглинути світ", — сказав Гутерріш.

Проте, за його словами, надія є – "проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити".

Гутерріш назвав ситуацію в Газі "безперервним кошмаром, який загрожує захопити з собою весь регіон". В Україні, за його словами, немає жодних ознак припинення війни. У Судані "жорстока боротьба за владу призвела до жахливого насильства", включаючи масові зґвалтування.

Гутерріш сказав, що для того, аби подолати виклики, потрібно протистояти трьом рушійним силам "нежиттєздатності" — невизначеності некерованих ризиків, нерівності, яка лежить в основі несправедливості та образ, і безкарності, яка підриває міжнародне право та основоположні принципи ООН.

Президент США Джо Байден виступив із промовою на Генасамблеї ООН, яка стане для нього останньою у якості американського лідера. Він багато казав про війни в Україні, на Близькому Сході та в Африці, а також назвав головні виклики перед світом.

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ООНАнтоніу Гутерріш