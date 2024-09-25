Генсек ООН заявил, что мир двигается к "пороховой бочке"

"Мы не можем так продолжать", - сказал генеральный секретарь, открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН.

Он сказал, что мир находится в "эпохе эпической трансформации" и сталкивается с вызовами, которых раньше не видели, с углублением геополитических разногласий, нагреванием планеты и войнами, бушующими на Ближнем Востоке, в Украине, Судане и в других местах, и неизвестно, чем они закончатся.

"Мы идем к невероятному - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир", - сказал Гутерриш.

Однако, по его словам, надежда есть – "проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно решить".

Гутерриш назвал ситуацию в Газе "непрерывным кошмаром, угрожающим захватить с собой весь регион". В Украине, по его словам, нет никаких признаков прекращения войны. В Судане "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования.

Гутерриш сказал, что для того, чтобы преодолеть вызовы, нужно противостоять трем движущим силам "нежизнеспособности" — неопределенности неуправляемых рисков, неравенству, лежащему в основе несправедливости и обид, и безнаказанности, подрывающей международное право и основополагающие принципы ООН.