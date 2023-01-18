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Генсек ООН заявив про геополітичний розкол у світі: ситуація найгірша за все моє життя

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає, що світ зіткнувся з масштабним геополітичним розколом. Теперішня ситуація складніша, ніж за часів "холодної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гутерріша під час виступу на економічному форумі у Давосі.

"Я справді вважаю, що ми перебуваємо в найгіршій ситуації в моєму житті", - сказав генсек ООН, вказавши, що він не був свідком Другої світової війни.

Він зазначив, що першим фактором у цьому є клімат. Адже ситуація є загрозою для існування і дуже близька до переломної точки, яка перейде у катастрофу.

Іншою причиною Гутерріш називає геополітичний розкол та збройні конфлікти, зокрема і в Україні. За його словами, світ зараз розділений на Схід та Захід.

"Ми зіткнулися із найглибшим за кілька поколінь геополітичним розколом і недовірою. І це шкодить усьому", - додав він.

Генсек підкреслив, що теперішня ситуація гірша, ніж за "холодної війни". На його думку, тоді було два блоки, які хоч і створювали неприємності один одному, але мали механізми, аби зупинити їх.

"Конфлікти сьогодні є більш небезпечними, оскільки існує менше механізмів, щоб зупинити їх вихід з-під контролю", - зазначає Гутерріш.

Нагадаємо, генсек ООН закликав покарати нафтові компанії за шкоду клімату за прикладом тютюнових виробників.

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