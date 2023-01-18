Генсек ООН заявил о геополитическом расколе в мире: ситуация самая плохая за всю мою жизнь

"Я действительно считаю, что мы находимся в самой плохой ситуации в моей жизни", - сказал генсек ООН, указав, что он не был свидетелем Второй мировой войны.

Он отметил, что первым фактором в этом является климат. Ведь ситуация является угроза для существования и очень близка к переломной точке, которая перейдет в катастрофу.

Другой причиной Гутерриш называет геополитический раскол и вооруженные конфликты, в том числе и в Украине. По его словам, мир сейчас разделен на Восток и Запад.

"Мы столкнулись с самым глубоким за несколько поколений геополитическим расколом и недоверием. И это вредит всему", - добавил он.

Генсек подчеркнул, что нынешняя ситуация хуже, чем при "холодной войне". По его мнению, тогда было два блока, которые хоть и создавали неприятности друг другу, но имели механизмы, чтобы остановить их.

"Конфликты сегодня более опасны, поскольку существует меньше механизмов, чтобы остановить их выход из-под контроля", - отмечает Гутерриш.