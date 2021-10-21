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Генсек ООН заявил о возвращении гонки вооружений

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Четверг 21 октября 2021 19:39
Генсек ООН заявил о возвращении гонки вооружений Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что новая гонка вооружений возвращается. При этом, по его словам, ядерная угроза находится на самом высоком уровне почти за 40 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Мы стоим перед моментом истины - величайшим каскадом кризисов за последние несколько поколений. Как мир, мы застряли в обратном направлении - и набираем скорость. Военные перевороты возвращаются, возвращаются силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск находится на самом высоком уровне почти за четыре десятилетия", - заявил он.

По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.

" Отвлечение средств от столь необходимого развития в тот момент, когда они нужны больше всего. Это не отдельные вопросы. Особенно потому, что предотвращение конфликтов и разоружение были в центре женского движения за мир на протяжении более века", - добавил Гутерриш.

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ООН Антониу Гутерриш
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