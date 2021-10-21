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Генсек ООН заявив про повернення гонки озброєнь

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Четвер 21 жовтня 2021 19:39
Генсек ООН заявив про повернення гонки озброєнь Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що нова гонка озброєнь повертається. При цьому, за його словами, ядерна загроза знаходиться на найвищому рівні майже за 40 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Ми стоїмо перед моментом істини-найбільшим каскадом криз за останні кілька поколінь. Як світ, ми застрягли в зворотному напрямку - і набираємо швидкість. Військові перевороти повертаються, повертаються силові захоплення влади, нова гонка озброєнь повертається. Ядерний ризик знаходиться на найвищому рівні майже за чотири десятиліття", - заявив він.

За його словами, минулого року військові витрати у відсотках від ВВП зросли найбільше з 2009-го і становлять зараз близько двох трильйонів доларів на рік.

"Відволікання коштів від такого необхідного розвитку в той момент, коли вони потрібні найбільше. Це не окремі питання. Особливо тому, що запобігання конфліктів і роззброєння були в центрі жіночого руху за мир протягом більше століття", - додав Гутерріш.

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ООН Антоніу Гутерріш
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