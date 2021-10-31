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Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 по климату с несбывшимися надеждами

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Воскресенье 31 октября 2021 20:37
Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 по климату с несбывшимися надеждами Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран "Большой двадцатки" (G20) по климату не оправдала его надежд. При этом он добавил, что впереди конференция по климату в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гутерриш в Twitter.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены", - написал он.

Генсек ООН напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами, - сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса.

"Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса (сохранить скорость глобального потепления на уровне 1.5 градуса по Цельсию в год, - ред.) с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", - добавил он.

Напомним, ранее лидеры G20 утвердили минимальный налог для крупнейших компаний.

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G20 Антониу Гутерриш
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