Лидеры G20 утвердили минимальный налог для крупнейших компаний
Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (twitter.com/ReichlingDakota)
Лидеры G20 утвердили минимальный налог для крупнейших компаний. Прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом как минимум на уровне 15%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сделка "положит конец разрушительной гонке за корпоративное налогообложение", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
План реформ, уже поддержанный почти 140 странами, направлен на то, чтобы положить конец практике крупных корпораций, таких как Apple и материнская компания Google Alphabet, укрывать прибыль в странах с низкими налогами.