Генсек НАТО заявил, что подготовил военную помощь для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля сообщил, что готов усилить поддержку Украины на фоне военного вторжения со стороны РФ. Речь идет о ракетах ПВО и противотанковом оружии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Твиттер Йенса Столтенберга.
По словам Столтенберга, сегодня у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поблагодарил главу украинского государства и Вооруженные силы Украины за мужество.
"Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами ПВО, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью", - заявил генсек НАТО.
Отметим, что президент США Джо Байден соберет группу реагирования на ситуацию в Украине 28 февраля. Во встрече примут участие лидеры Франции, Германии, Канады, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Это, по его словам, необходимо сделать немедленно.