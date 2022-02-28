Генсек НАТО заявив, що підготував військову допомогу для України

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 28 лютого повідомив, що готовий посилити підтримку Україні на фоні військового вторгнення з боку РФ. Йдеться про ракети ППО та протитанкову зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Твіттер Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, сьогодні у нього відбулася розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Він подякував главі української держави та Збройним силам України за мужність.

"Союзники по НАТО посилюють підтримку ракетами ППО, протитанковою зброєю, а також гуманітарною та фінансовою допомогою", - заявив генсек НАТО.