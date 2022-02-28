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Генсек НАТО заявил, что подготовил военную помощь для Украины

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 13:53
Генсек НАТО заявил, что подготовил военную помощь для Украины Фото: генсек НАТО заявил о военной помощи для Украины (РБК-Украины, Виталий Носач)
Автор: Каролина Гайдук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля сообщил, что готов усилить поддержку Украины на фоне военного вторжения со стороны РФ. Речь идет о ракетах ПВО и противотанковом оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Твиттер Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, сегодня у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поблагодарил главу украинского государства и Вооруженные силы Украины за мужество.

"Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами ПВО, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью", - заявил генсек НАТО.

Отметим, что президент США Джо Байден соберет группу реагирования на ситуацию в Украине 28 февраля. Во встрече примут участие лидеры Франции, Германии, Канады, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Это, по его словам, необходимо сделать немедленно.

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НАТО Йенс Столтенберг
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