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Генсек НАТО заявив, що підготував військову допомогу для України

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 13:53
Генсек НАТО заявив, що підготував військову допомогу для України Фото: генсек НАТО заявив про військову допомогу для України (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Кароліна Гайдук

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 28 лютого повідомив, що готовий посилити підтримку Україні на фоні військового вторгнення з боку РФ. Йдеться про ракети ППО та протитанкову зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Твіттер Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, сьогодні у нього відбулася розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Він подякував главі української держави та Збройним силам України за мужність.

"Союзники по НАТО посилюють підтримку ракетами ППО, протитанковою зброєю, а також гуманітарною та фінансовою допомогою", - заявив генсек НАТО.

Зазначимо, що президент США Джо Байден збере групу реагування на ситуацію в Україні 28 лютого. У зустрічі візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Канади, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна підтримує вступ України до ЄС. Це, за його словами, потрібно зробити негайно.

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НАТО Єнс Столтенберг
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