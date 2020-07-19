Генсек ООН заявил, что 26 человек владеют половиной богатств планеты

Состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. При этом в настоящее время более 70% людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с лекцией, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, сообщает сайт ООН.

"Разница в уровне финансового благосостояния - единственный критерий неравенства. Качество жизни людей зависят от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, которые возникают непосредственно в момент их рождения", - сказал Гутерриш.

По его словам, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

Генсек ООН отметил, что в период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов.

По его словам, более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего 3%.

"Еще больше ужасает вот такой факт. Около 17% детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли", - сказал Гутерриш.

Кроме того, он заявил, что пандемия коронавируса еще больше усугубила проблему экономического и социального дисбаланса на планете. Из-за нее еще 100 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете, а голод может достичь исторических масштабов.

По словам Генсека ООН, мир переживает глубочайший глобальный спад экономики со времен Второй мировой войны и самое масштабное падение доходов мирового населения с 1870 года.

Напомним, генсек ООН заявил об угрозе продовольственной катастрофы из-за COVID-19

Ранее Гутерриш опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека аннексированном Россией Крыму.