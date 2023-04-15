Генсек ООН засуджує спробу військового перевороту в Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує початок бойових дій у Судані армією та силами швидкого реагування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ООН.
"Я засуджую початок боїв між Силами швидкої підтримки та Збройними силами в Судані. Я співпрацюю з Африканським Союзом та лідерами в регіоні", - написав Гутерреш.
Також генсек ООН виразив підтримку народу Судану в його зусиллях щодо відновлення демократичного переходу.
Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії у Судані та навіть закликали сторони припинити насильство.
Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.
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