UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек ООН засудив державний переворот у Нігері

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив державний переворот, який нещодавно стався у Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку генсека ООН.

"Я рішуче засуджую неконституційну зміну уряду в Нігері, оголошену 26 липня. Президента Базума (президента Нігера Мохамеда Базума - ред.) затримано, і я турбуюся за його безпеку і благополуччя", - написав Гутерреш.

Він також наголосив, що закликає негайно звільнити главу держави без будь-яких попередніх умов.

Держпереворот у Нігері

Нагадаємо, у Нігері військовослужбовці президентської гвардії організували державний переворот. Вони незаконно утримують президента Мохаммеда Базума.

Армія відмовилася підтримувати повсталих. За непідтвердженими даними, вона готова атакувати бунтівників, якщо вони не схаменуться.

У країну вже попрямував президент Беніна Патрін Талон для того, щоб спробувати врегулювати ситуацію.

Більш детально про події в Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНАнтоніу ГутеррішНигер