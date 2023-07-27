Генсек ООН засудив державний переворот у Нігері

"Я рішуче засуджую неконституційну зміну уряду в Нігері, оголошену 26 липня. Президента Базума (президента Нігера Мохамеда Базума - ред.) затримано, і я турбуюся за його безпеку і благополуччя", - написав Гутерреш.

Він також наголосив, що закликає негайно звільнити главу держави без будь-яких попередніх умов.

Держпереворот у Нігері

Нагадаємо, у Нігері військовослужбовці президентської гвардії організували державний переворот. Вони незаконно утримують президента Мохаммеда Базума.

Армія відмовилася підтримувати повсталих. За непідтвердженими даними, вона готова атакувати бунтівників, якщо вони не схаменуться.

У країну вже попрямував президент Беніна Патрін Талон для того, щоб спробувати врегулювати ситуацію.

Більш детально про події в Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.