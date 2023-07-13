Генсек ООН запропонував Путіну підключити банк до SWIFT для продовження зернової угоди, - Reuters

За даними джерел агентства, Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія продовжила операцію щодо чорноморського зерна на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT.

Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем, заявив напередодні представник ООН.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россельхозбанк, що викликає серйозне занепокоєння Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море", - заявив журналістам офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не повідомив подробиць про пропозицію, але додав, що Гутерріш взаємодіє з усіма відповідними сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

Зернова угода

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.

Раніше Financial Times писала, що Європейський Союз розглядає можливість як поступку Москві погодитися на створення підсанкційним Россельхозбанком дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.