Генсек ООН вважає, що перемир'я недостатньо для задоволення потреб Гази у допомозі

У понеділок, 27 листопада Білий дім підтвердив, що чотириденне перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС було продовжено на два дні. Гутерріш назвав це "проблиском надії та гуманності", але попередив, що цього недостатньо для задоволення потреб Гази в допомозі.

"Я дуже сподіваюся, що це дозволить нам ще більше збільшити гуманітарну допомогу людям у Газі, які так сильно страждають, знаючи, що навіть із цим додатковим часом буде неможливо задовольнити всі потреби населення", - сказав Гутерреш.

ООН доставляє гуманітарну допомогу в Газу через прикордонний пункт Рафах з Єгипту. Організація Об'єднаних Націй також хоче отримати можливість використовувати контрольований Ізраїлем прикордонний пункт Керем Шалом для цих потреб.

"Я щиро сподіваюся, що стане можливим мати інші пункти пропуску, тому що вони полегшать розподіл, а також контроль з боку ізраїльської сторони. Тому я дуже сподіваюся, що це станеться", - додав генсек.

Стверджується, що ООН під час перемир’я збільшила доставку гуманітарної допомоги, однак вона, зі слів речника Гуттереша, ледве задовольняє величезні потреби 1,7 млн переміщених осіб.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.