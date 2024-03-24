Генсек ООН виступив із новим закликом до припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Газа

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
"Настав час змусити замовкнути зброї", - сказав він, виступаючи з єгипетської сторони переходу Рафаха з анклавом.
Генсек закликав Ізраїль надати "повний, безперешкодний" доступ до гуманітарних товарів на всій території Гази. За його словами, до травня на півночі неминучий штучний голод.
"Настав час по справжньому наповнити Газу життєво необхідною допомогою. Вибір зрозумілий: або різке збільшення, або голод. Заблоковані вантажівки з гуманітарною допомогою на єгипетській стороні кордону - це моральна образа", - заявив Гутерріш, який також закликав до звільнення ізраїльтян. заручники.
"Я хочу, щоб палестинці в секторі Газа знали: ви не самотні. Люди у всьому світі обурені жахами, свідками яких ми всі є в реальному часі. Палестинці в секторі Газа, як і раніше, застрягли у постійному кошмарі", - додав він.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що глава ООН "звинуватив Ізраїль у гуманітарній ситуації в Газі", не засуджуючи при цьому бойовиків ХАМАС, які "крадуть" допомогу.
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.
Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
У середині березня бойовики ХАМАС погодилися зі зміненою пропозицією США щодо припинення вогню.
У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та його військовим кабінетом.
Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в Секторі Газа.
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