Генсек ООН выступил с новым призывом к прекращению огня между Израилем и Сектором Газа

"Пришло время заставить замолкнуть оружие", - сказал он, выступая с египетской стороны перехода Рафах с анклавом.

Генсек призвал Израиль предоставить "полный, беспрепятственный" доступ к гуманитарным товарам на всей территории Газы. По его словам, до мая на севере неизбежен искусственный голод.

"Пришло время по настоящему наводнить Газу жизненно необходимой помощью. Выбор ясен: либо резкое увеличение, либо голод. Заблокированные грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы - это моральное оскорбление", - заявил Гутерриш, который также призвал к освобождению израильтян. заложники.

"Я хочу, чтобы палестинцы в секторе Газа знали: вы не одиноки. Люди во всем мире возмущены ужасами, свидетелями которых мы все являемся в реальном времени. Палестинцы в секторе Газа по-прежнему застряли в постоянном кошмаре", - добавил он.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что глава ООН "обвинил Израиль в гуманитарной ситуации в Газе", не осуждая при этом боевиков ХАМАС, которые "воруют" помощь.