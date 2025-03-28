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Генсек ООН відповів на ідею Путіна про "тимчасове управління" в Україні

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй визнає легітимним український уряд. Його необхідно поважати.

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Україна має легітимний уряд, і тому, вочевидь, це потрібно поважати", - наголосив Гутерреш, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "тимчасового управління" в Україні.

Також генсек розповів, що ООН контактувала зі США щодо перемир'я між Україною та Росією на морі, але Організація поки що не залучена до переговорів.

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін учора, 27 березня, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ" повторив свої вигадки про те, що уряд України є "нелегітимним".

Глава Кремля захотів, щоб в Україні було встановлено "тимчасове управління" під егідою ООН, США та європейських країн, щоб провести вибори і "привести до влади дієздатний уряд".

Диктатор додав, що він хоче підписати з таким "новим урядом" документи, які "будуть визнані в усьому світі".

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запропонував запровадити тимчасове управління вже в Росії. І почати його з Воркути, яка перебуває в розрусі.

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Володимир ПутінООНРосійська ФедераціяАнтоніу ГутеррішВійна в Україні