Генсек ООН відповів на ідею Путіна про "тимчасове управління" в Україні

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін учора, 27 березня, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ" повторив свої вигадки про те, що уряд України є "нелегітимним".

Глава Кремля захотів, щоб в Україні було встановлено "тимчасове управління" під егідою ООН, США та європейських країн, щоб провести вибори і "привести до влади дієздатний уряд".

Диктатор додав, що він хоче підписати з таким "новим урядом" документи, які "будуть визнані в усьому світі".

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запропонував запровадити тимчасове управління вже в Росії. І почати його з Воркути, яка перебуває в розрусі.

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