Генсек ООН ответил на идею Путина о "временном управлении" в Украине

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вчера, 27 марта, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" повторил свои выдумки о том, что правительство Украины является "нелегитимным".

Глава Кремля захотел, чтобы в Украине было установлено "временное управление" под эгидой ООН, США и европейских стран, чтобы провести выборы и "привести к власти дееспособное правительство.

Диктатор добавил, что он хочет подписать с таким "новым правительством" документы, которые "будут признаны во всем мире".

После этого спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предложил ввести временное управление уже в России. И начать его с Воркуты, которая находится в разрухе.

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