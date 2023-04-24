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Генсек ООН сказав Лаврову, що агресія Росії завдає величезних страждань Україні

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Війна Росії проти України завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша, яку приводять Reuters та The Guardian.

Про це він сказав у понеділок на зустрічі в ООН під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Вторгнення РФ в Україну завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу і підживлює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією Covid-19" - сказав Гутерреш.

Лавров у відповідь почав звинувачувати МВФ, США та їхніх союзників у "руйнуванні глобалізації".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Раду безпеки ООН необхідно перезавантажити, аби з’явилась можливість виключити звідти Росію.

Нагадаємо, російських журналістів, які супроводжували главу МЗС Лаврова не впустили до США.

Сполучені Штати Америки понизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування Росії.

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