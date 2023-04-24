Генсек ООН сказав Лаврову, що агресія Росії завдає величезних страждань Україні

Війна Росії проти України завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша, яку приводять Reuters та The Guardian .

Про це він сказав у понеділок на зустрічі в ООН під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Вторгнення РФ в Україну завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу і підживлює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією Covid-19" - сказав Гутерреш.

Лавров у відповідь почав звинувачувати МВФ, США та їхніх союзників у "руйнуванні глобалізації".