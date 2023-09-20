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Генсек ООН розкритикував Росію за війну: посилює напруженість у світі

Нью Йорк, Середа 20 вересня 2023 20:23
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Генсек ООН розкритикував Росію за війну: посилює напруженість у світі Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія посилює геополітичну напругу тим, що продовжує свою загарбницьку війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Війна Росії в Україні посилює геополітичну напруженість та розбіжності, загрожує регіональній стабільності, збільшує ядерну загрозу і створює глибокі розколи в нашому все більш багатополярному світі", - наголосив Гутерреш у ході свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Засідання Ради безпеки ООН

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, у Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН. На ньому був присутній президент України Володимир Зеленський.

У ході свого виступу глава української держави, зокрема, заявив про те, що ООН зараз перебуває у глухому куті. Причиною цього є право вето у Росії.

Також президент згадав про необхідність реформування Ради безпеки ООН і назвав три ключові кроки.

З усіма головними заявами Зеленського в ході Ради безпеки ООН можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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