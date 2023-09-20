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Генсек ООН раскритиковал Россию за войну: усиливает напряженность в мире

Нью-Йорк, Среда 20 сентября 2023 20:23
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Генсек ООН раскритиковал Россию за войну: усиливает напряженность в мире Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия усиливает геополитическую напряженность тем, что продолжает свою захватническую войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Война России в Украине усиливает геополитическую напряженность и разногласия, угрожает региональной стабильности, увеличивает ядерную угрозу и создает глубокие расколы в нашем все более многополярном мире", - подчеркнул Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Заседание Совбеза ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН. На нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления глава украинского государства, в частности, заявил о том, что ООН сейчас находится в тупике. Причиной этому является право вето у России.

Также президент упомянул о необходимости реформирования Совбеза ООН и назвал три ключевых шага.

Со всеми главными заявлениями Зеленского в ходе Совбеза ООН можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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