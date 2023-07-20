Генсек ООН рішуче засудив російські удари по Одесі та портам в Україні

Про це розповів речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео брифінгу.

За словами Дюжарріка, російські атаки суперечать зобов'язанням Росії за все ще чинним меморандумом про взаєморозуміння, укладеним між ООН та РФ, який передбачає, що Росія "сприятиме безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з чорноморських портів, контрольованих Україною".

"Генеральний секретар нагадує, що руйнування цивільної інфраструктури може становити порушення міжнародного гуманітарного права. Ці напади також мають вплив далеко за межами України", - сказав речник.

Гутерреш відзначив, що вже спостерігається негативний вплив на світові ціни на пшеницю й кукурудзу, "який шкодить усім, а особливо вразливим верствам населення на Глобальному півдні".

За словами генсека ООН, він не відступить у своєму прагненні забезпечити доступ "українських та російських продуктів харчування та добрив на міжнародні ринки".

Атака на Одесу

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, російські окупанти били по Одесі за допомогою ракет і дронів. У місті постраждали вісім людей, ще одна - загинула.

Більш детально про удар росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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